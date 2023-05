Stiri pe aceeasi tema

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 58,25% in aprilie 2023 fata de aprilie 2022, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Alte alimente care au consemnat cresteri importante de pret sunt…

- Jurnalul intim al Reginei Maria a Romaniei, achizitionat de Ministerul Culturii. Lucian Romascanu, Ministrul Culturii, a semnat vineri contractul de achizitie a manuscrisului Jurnalul intim cu scoarte verzi al Reginei Maria a Romaniei. Acesta dateaza din anul 1910. Ministerul Culturii si-a exercitat…

- Propunere de ultima ora a sindicatelor la intalnirea cu premierul Nicolae Ciuca. Sindicaliștii vor ca valoarea tichetelor de masa sa creasca pana la 35 de lei.Potrivit surselor antena3.ro, sindicatele care s-au prezentat astazi la Palatul Victoria vor propune majorarea tichetelor de masa pana…

- Marea majoritate a celor mai modeste gospodarii din Franta au fost fortate sa taie din cheltuielile cu alimentele si 42% chiar si-au suprimat una dintre mesele zilnice din cauza inflatiei, potrivit unui studiu privind precaritatea alimentara publicat sambata de compania internationala de sondaje…

- 11 birouri RE/MAX se inchid incepand din aprilie, potrivit unor surse din piața imobiliara contactate de Ziare.com. Reprezentantul RE/MAX Razvan Cuc spune ca ar fi vorba doar de un birou.Cele 11 birouri sunt operate de doua companii care au lucrat cu RE/MAX in sistem de franciza – Magnum și…

- Polonia a blocat vineri o noua serie de sanctiuni europene menite sa loveasca economia Rusiei pentru invazia ei asupra Ucrainei, invazie declansata in urma cu exact un an, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles pentru AFP.Un pachet "foarte substantial" de sanctiuni ce includeau noi restrictii…

- Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere joi, 16 februarie, iar cu aceasta ocazie Codin Maticiuc a scris un mesaj emoționant pe pagina de Facebook.Codin Maticiuc a dezvaluit ca Mihai Bendeac este cel mai mare donator al inițiativei sale, Spitale Publice din Bani Privați, și ca actorul…