Cât a plătit Guvernul Orban pentru criza provocată de Covid-19. Florin Cîțu a spus suma Potrivit unei postari publicate pe pagina personala de facebook, Florin Cițu, susține ca de la inceputul pandemiei, Guvernul a alocat plați de 3,02 miliarde pentru a preveni efectele crizei coronavirusului. ”3.02 miliarde lei plati de la buget pentru aprilie și mai legate DIRECT de COVID-19! Cele mai importante categorii de cheltuieli: - 2.2 miliarde lei pentru șomaj tehnic. - 402 milioane lei indemnizații alti profesioniști - 235 milioane lei stocuri de urgența medicala”, a scris Florin Cițu. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

