In urma cu o luna, Ionela Prodan se stingea din viața, dupa o lupta crancena cu cancerul la pancreas. Regretata artista a fost inmormantata cum se cuvine, sute de persoane au venit sa o conduca pe ultimul drum. Sambata, 12 mai, fiica ei, Anamaria Prodan a organizat pomana de 40 de zile a mamei sale […] The post Cat a platit Anamaria Prodan pentru pomana de 40 de zile a mamei sale! Impresara nu s-a uitat la bani appeared first on Cancan.ro .