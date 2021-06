Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Sibiu a intrat inarmat cu un cutit intr-un magazin. Polițiștii au reușit sa-l imobilizeze dupa ce s-au luptat minute in șir cu acesta. Clienții unui magazin din Valea Aurie s-au speriat ingrozitor in momentul in care și-a facut apariția un barbat care avea in mana un cuțit. Oamenii au…

- Fostul ministru al Justiției Catalin Predoiu susține ca in mandatul de 12 luni, nu a avut ca obiectiv ridicarea MCV, mai ales ca a fost și pandemie. Declarația vine dupa decizia Comisiei Europene de a menține Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) in cazul Romaniei, singura țara europeana care…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de numire pentru 12 noi ambasadori. “Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 14 mai 2021, urmatoarele decrete: – Decret privind acreditarea domnului Gruia Otiliu Jacota in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al…

- Societatea de Transport Bucuresti vrea sa scoata biletul aferent unei singure calatorii, de 1,3 lei și propune introducerea unui tarif de 3 lei, valabil o ora, pe toate mijloacele de transport. Directorul STB a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa, ca vrea sa modifice și prețul abonamentelor…

- Doi barbați au jefuit o benzinarie de pe raza localitații Cristian din județul Sibiu, pe imagini fiind identificata mașina condusa de unul dintre agresori, in timp ce celalalt a intrat in benzinarie. Angajatul benzinariei a fost injunghiat in mod repetat de atacator, care a gasit in casierie doar 500…

- Tribunalul Constanța a decis suspendarea deciziei de exmatriculare a unui student care a atacat in instanța decizia de exmatriculare, el fiind prins, alaturi de alți 45 de colegi, ca au copiat la examenele de la Facultatea de Drept. Florin Alexandru Cartoafa este unul dintre zecile de studenți exmatriculați…

- Monitorul Oficial in format electronic, Partea I și a II-a, va fi disponibil in mod gratuit, liber, permanent și accesibil tuturor utilizatorilor in aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru cautare, salvare, distribuire și imprimare. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede…