- ONU comunica activ cu toate partile implicate in conflict pentru a se ajunge la un acord de incetare imediata a focului, a mai spus Antonio Guterres in fata Consiliului de Securitate al ONU. Secretarul general al ONU a insistat ca ostilitatile trebuie sa inceteze imediat, scriu și jurnaliștii agenției…

- Mai multe companii aeriene europene s-au alaturat rivalilor americani care au decis sa evite zborurile spre Israel, dupa mai multe zile cu tiruri de rachete dinspre Fisia Gaza. Printre acestea, British Airways, Virgin Atlantic si Iberia au anuntat astazi ca si-au anulat zborurile spre Tel Aviv. De la…

- Patru reporteri ai Anadolu au suferit rani grave in timpul indeplinirii sarcinilor lor profesionale de a relata despre situatia exploziva din Ierusalim, cea mai grava din ultimii ani in aceasta regiune volatila, informeaza agentia de presa din Turcia. In acest context, directorul Anadolu, Serdar Karagoz,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, le recomanda cetatenilor romani din Israel sa fie "extrem de vigilenti, prudenti si sa evite zonele care sunt declarate cu stare de urgenta, precum si pe cele care sunt afectate de situatia de conflict". "Mesajul pe care il adresez cetatenilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel, miercuri, la detensionarea conflictului dintre miscarea islamista Hamas si Israel, in cadrul unui conversatii telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan care, mult mai ofensiv, a cerut ca statul evreu sa primeasca „o lectie”, relateaza AFP.

- Ministerul Afacerilor Externe urmarește indeaproape evoluția situației din Israel și condamna cu fermitate tirurile de racheta lansate din Fașia Gaza, care vizeaza zone civile locuite din Israel. „MAE regreta profund toate pierderile de vieți inregistrate in ultimele zile in randul populației…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a amanat primele alegeri din ultimii 15 ani in Palestina, din cauza ca organizarea scrutinului nu este ”garantata” in Ierusalimul de Est, anexat de catre Israel, dupa care miscarea palestiniana Hamas, la putere in Fasia Gaza, a denuntat o ”lovitura de stat”,…

- Uniunea Europeana va cere Statelor Unite ale Americii sa permita exportul a milioane de doze de vaccin anticoronavirus AstraZeneca, in contextul in care blocul comunitar se lupta sa solutioneze chestiunea penuriei de doze de vaccin, a relatat sambata cotidianul britanic Financial Times, citat de…