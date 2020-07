Stiri pe aceeasi tema

- Averea financiara a romanilor a crescut in medie cu 7% in ultimii 20 de ani, intr-un ritm mai lent decat cresterea de 10% inregistrata in Europa Centrala si de Est, Statele Baltice si Rusia in aceeasi perioada, insa aceasta ar putea fi mai putin afectata de criza generata de Covid-19, arata Boston Consulting…

- Raport: Averea romanilor creste mai lent decat media din Europa de Est, dar va fi mai putin afectata de criza COVID-19. Cați bani dețin cei mai bogați dintre romani Averea financiara a romanilor a crescut in medie cu 7% in ultimii 20 de ani, intr-un ritm mai lent decat cresterea de 10% inregistrata…

- Averea financiara a romanilor a crescut in medie cu 7% in ultimii 20 de ani, intr-un ritm mai lent decat cresterea de 10% inregistrata in Europa Centrala si de Est, statele baltice si Rusia in aceeasi perioada, arata o analiza realizata de Boston Consulting Group, care releva ca averea romanilor…

- ”Averea financiara a romanilor a crescut in medie cu 7% in ultimii 20 de ani, intr-un ritm mai lent decat cresterea de 10% inregistrata in Europa Centrala si de Est, statele baltice si Rusia in aceeasi perioada”, arata Boston Consulting Group (BCG) in cel mai recent raport al sau, Global Wealth Report.…

- Marea Britanie a declarat joi ca Rusia, China si Iranul incearca sa exploateze slabiciunile scoase la lumina de epidemia de coronavirus, in timp ce Beijingul utilizeaza criza pentru a impune adoptarea unei noi legislatii de securitate pentru Hong Kong, potrivit Reuters. "Coronavirusul si provocarile…

- In piețe, legumele și fructele se vand la prețuri exorbitante, iar pierderile estimate pentru anul 2020 in industria carnii din cauza pandemiei de coronavirus ar putea depasi mai multe milioane de euro.

- Propaganda anti-europeana a diseminat in masa in aceasta perioada informatii potrivit carora Uniunea Europeana nu si-ar fi ajutat partenerii sa lupte impotriva coronavirusului, in timp ce China si Rusia ar fi venit in ajutor. Realitatea din spatele acestei afirmatii este total diferita.

- Majoritatea romanilor cred ca criza va fi lunga și grea, iar teama predomina la 54% din populație. Sunt concluziile unui sondaj recent, realizat de IRSOP. Jumatate (50%) apreciaza performanța actuala a Guvernului. Dar invocarea continua a amenințarilor mari care ne așteapta in perioada urmatoare produc…