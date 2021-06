Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis un mesaj de unitate si fratietate, de comuniune si de solidaritate tuturor romanilor de pretutindeni, in care ii indeamna sa fie permanent in legatura cu cei dragi ramasi in tara, pentru a pastra unitatea familiei si comuniunea romaneasca, potrivit…

- Efectuata marți, 11 mai, tragerea la sorți a grupelor Campionatului European de volei junioare U16 a decis ca echipa Romaniei sa faca parte din Grupa a II-a, care va fi gazduita de Slovacia. Adversare vor fi Italia, Bulgaria, Serbia și Croația. Din Grupa I, care va fi organizata in Ungaria, vor face…

- Romania a avut in 2020 cele mai mici venituri, ca pondere in PIB, din Uniunea Europeana, de doar 33%. Desi taxele in Romania sunt mai mari ca in Bulgaria, informeaza Mediafax.ro. Bulgaria este o tara mai saraca decat Romania, dar strange la buget mai multi bani decat Romania. Veniturile…

- CHIȘINAU, 24 apr - Sputnik. Cetațenii moldoveni care muncesc legal in Regatul Spaniei ar putea beneficia de anumite garanții sociale. Discuții in acest sens au avut loc in cadrul celei de-a treia runda de negocieri pe marginea proiectului Acordului in domeniul securitatii sociale intre Republica…

- Circa 18.800 de persoane au decedat in urma unui accident rutier in cursul anului trecut in Uniunea Europeana, o scadere anuala fara precedent, de 17% fata de 2019, arata datele publicate marti de Comisia Europeana. Cum au evoluat cifrele Cifrele arata ca un numar de 4.000 de vieti au fost crutate pe…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II – judetul Arad, au depistat 23 de cetateni din Afganistan, Pakistan și Etiopia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare. In data de 14.04.2021, in jurul orei…

- ”Probabilitatea ca acest lucru (sa se transmita la om - n.red) sa se intample este foarte mare. Cel mai probabil, aceasta se va si intampla, dar am putut anticipa inainte ca raul sa se intample”, a declarat vineri sefa Rospotrebnadzor, Anna Popova.Aceasta a subliniat ca mai este timp sa ne pregatim…

- Grupul Agroland (indice bursier AG), cel mai mare lanț de magazine din Romania specializate pe segmentele de gradinarit, ingrijirea animalelor de companie și hobby farming, a inregistrat in 2020 o cifra de afaceri de 38,4 milioane de euro, in crestere cu 33% fata de 2019, cand a avut 28,92 milioane…