Carmen și Klaus Iohannis au ales sa fie alaturi de sportivi la Jocurile Olimpice. Soția președintelui a reușit sa atraga atenția cu ținuta sa. Prima doamna a optat pentru o rochie cu florala, cu maci, foarte potivita pentru o petrecere in gradina. Conform lui Cornel Crișan, realizatorul emisiunii „Așa da, așa nu!”, prima doamna de […] The post Cat a costat ținuta lui Carmen Iohannis la Paris? Ce spun criticii de moda appeared first on Puterea.ro .