- Mirela Vaida a fost recent intr-o vacanța cu familia in Delta Dunarii. Intr-un interviu pentru Fanatik , vedeta a dezvaluit cați bani a cheltuit in cele patru zile și trei nopți petrecute in comunca Sfantul Gheorghe, din Tulcea. Vedeta a fost incantata de peisajele frumoase din Delta Dunarii, de preparatele…

- Mirela Vaida a marturisit fanilor ei ca s-a intors cu probleme de sanatate din vacanța pe care a avut-o in Delta Dunarii cu familia sa. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a aratat tuturor afecțiunea cu care s-a ales.S-a intors din vacanța, iar Mirela Vaida are o problema de sanatate și se gandește…

- Dupa cateva zile de relaxare in Delta Dunarii, Mirela Vaida s-a ales cu probleme de sanatate suparatoare. Prezentatoarea de la Acces Direct le-a aratat fanilor ce i s-a intamplat și le-a dezvaluit cu ce afecțiune s-a ales in scurta vacanța.

- Mirela Vaida se afla acum intr-o vacanța in Delta Dunarii. Prezentatoarea e in comuna Sfantul Gheorghe, din Tulcea, alaturi de copiii ei, și recunoaște ca e prima data cand viziteaza aceasta zona.Intr-o postare pe Facebook, Mirela Vaida a recunoscut ca Delta Dunarii a surprins-o placut, chiar daca drumul…

- De mai bine de o luna, vedetele din țara noastra au inceput sa impartașeasca destinațiile de vacanța. Majoritatea au optat in acest an pentru litoral, topul listei fiind condus de Turcia, urmata apoi de Grecia. Diana Dumitrescu a ales, in schimb, sa-și petreaca zilele de concediu in inima patrimoniului…

- Carmen Grebenișan și soțul ei o țin din vacanța in vacanța. Nici nu s-au intors bine din Barcelona, ca și-au facut din nou bagajele și au plecat la munte, dar de data asta, la noi in țara. Stațiunea din Romania preferata de cei doi indragostiți. Cat costa o noapte de cazare aici.

- Voucherele de vacanta emise in anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari pana la 30 iunie 2022, a anuntat Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), potrivit Agerpres. In paralel, angajatii pot utiliza voucherele de vacanta emise in acest an, in cazul in care sumele au fost deja…

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc se afla in vacanțe, la fel și in cazul Cristinei Șișcanu. Vedeta a ales o destinație o stațiune de lux din Italia care este spectaculoasa. Cei care doresc sa aiba un peisaj superb se pot bucura de o vacanța in Portofino. Iata cat costa noapte de cazare aici!