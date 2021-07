Cât a costat inelul de logodnă primit de Antonia de la Alex Velea In urma cu o saptamana, pe 22 iulie, Antonia (31 de ani) și Alex Velea (36 de ani) s-au logodit. Vestea a fost data de Velea care a postat pe conturile sale sociale o fotografie cu Antonia purtand un inel de logodna, in dreptul careia a scris urmatorul mesaj – „A zis: «Da!». Ești focul din inima mea! Te iubesc pana dincolo de moarte!!!” Inelul de logodna primit de Antonia este confecționat din aur alb, de 18 carate, și are, in total, 68 de pietre prețioase – 20 de safire și 48 de diamante. Potrivit fanatik.ro , inelul face parte din secțiunea bijuteriilor exclusiviste ale magazinului din care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul de la „Survivor Romania” a facut pasul cel mare. Daniel Pavel și-a cerut in casatorie iubita. Marina poarta acum pe deget un inel impresionant de logodna. A spus marele „DA”. Au fost desparțiți fizic șapte luni de zile, iar dorul a fost mare. Daniel Pavel s-a intors de la „Survivor Romania”…

- Antonia și Alex Velea s-au logodit. Cum arata inelul de logodna Despre Antonia s-a spus ca ar fi vedeta cu cel mai lung divorț din Romania. Asta deoarece a durat 7 ani ca artista sa incheie din punct de vedere legal casnicia cu fostul ei soț, Vincenzo Castellano. Minunea s-a infaptuit insa in toamna…

- Antonia va deveni in curand doamna Velea. Frumoasa artista a primit inelul de logodna de la cantarețul cu care are doi baieți, Dominic și Akim. In dimineașa zilei de joi, 22 iulie, Alex Velea a pus pe Instagram poza cu iubita sa purtand un frumos inel cu diamante, alaturi de... The post Antonia, ceruta…

- Antonia a primit inelul de la Alex Velea, dupa opt ani de relație. Timp in care s-a luptat in instanța sa divorțeze de fostul soț, azi solista a facut marele anunț. Frumoasa a ținut sa dea marea veste printr-o fotografie sugestiva, avand pe deget inelul de logodna. O bijuterie impresionanta, cu piatra…

- Dupa ani intregi de relație, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia, mama copiilor lui. Cantarețul a facut marele anunț in mediul online și tot acolo a aratat poza cu inelul pe care artista il poarta deja pe deget. Astazi, dupa ora 10 dimineața, Alex Velea a postat pe Instagram și pe Facebook…

- In viața Antoniei, un eveniment important a avut loc recent. Fiica ei Maya, care locuiește in Italia alaturi de tatal ei, , italianul Vincenzo Castellano, a primit prima comuniune la catolici, la varsta de 10 ani. Mama și frații ei i-au fost alaturi. Maya este de origine catolica. Antonia a postat mai…

- Antonia (31 de ani) și Alex Velea (36 de ani) formeaza un cuplu de 8 ani și jumatate. Perechea are impreuna doi fii, Dominic și Akim, in varsta de 6 și, respectiv, 4 ani. Artista mai are o fiica, Maya, in varsta de 10 ani, din primul mariaj. Deși s-au cunoscut cand formau alte cupluri, Antonia cu primul…

- Antonia le-a facut o bucurie uriașa fanilor care o urmaresc pe rețelele de socializare! Iubita lui Alex Velea a deschis „sertarul cu amintiri” cu ocazia Zilei Internaționale a Mamei și le-a impartașit internauților mai multe imagini de colecție cu cei trei copii ai sai. Iata cum se ințeleg, de fapt,…