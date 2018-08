Cât a câștigat Simona Halep din tenis. Liderul WTA, pe locul opt în topul mondial Cat a caștigat Simona Halep din tenis. Liderul WTA, pe locul opt in topul mondial. Simona Halep traverseaza o perioada excelenta. Aflata pentru a 39-a saptamana pe locul 1 WTA, Simona Halep a reușit, anul acesta, sa cucereasca și primul trofeu de Mare Șlem din cariera, dupa ce s-a impus la Roland Garros. Evident, și caștigurile financiare sunt pe masura, sportiva care domina clșasamentul mondial al jucatoarelor de tenis avand caștiguri de peste 26 de milioane de dolari. Concret, pana acum din tenis Simona Halep a caștigat 26.214.792 de dolari, fiind pe locul opt in topul mondial. Pe primul loc… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

