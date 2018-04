Cat a castigat Putin anul trecut

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a caștigat in anul 2017 18,73 milioane de ruble (peste 200 de mii de euro), ceea ce este semnificativ mai mult decat in anii precedenți. In 2016, venitul lui Putin a fost peste 8 milioane de ruble, iar in 2015- aproape 9 milioane, transmite Vedomosti.

- La patru zile de cand Vladimir Putin a castigat un al patrulea mandat in fruntea Rusiei, liderul de la Cotroceni i-a transmis un mesaj politicianului care se va afla la Kremlin pana in 2024. Este vorba despre “un mesaj de felicitare Presedintelui ales al Federatiei Ruse, domnul Vladimir Putin” pe care…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica,…

- Proaspat reales președinte al Rusiei pentru urmatorii șase ani, Vladimir Putin a anunțat ca interesul sau pentru urmatorii ani va fi buna-starea populației și ca nu dorește o cursa a inarmarii așa ca va scadea investițiile in armament, scrie AFP: Putin susține ca va face tot posibilul pentru a rezolva…

- Rezultatele partiale ale prezidentialelor din Rusia arata faptul ca Vladimir Putin a castigat categoric, cu peste 70% din voturi, alegerile din 18 martie. Actualul lider rus a fost reales, asadar, in fruntea statului rus, cu peste 76% din voturile exprimate de rusii care au mers deunazi la urne, ceea…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Liderul de la Kremlin se indreapta senin catre un al patrulea mandat, fiind creditat cu 71,5% din intentiile de vot ale rusilor, potrivit unui recent sondaj, in conditiile in care nici unul din adversarii sau nu trece de 7%. Vladimir Putin este la putere in Rusia din anul 2000 si situatia nu se va schimba.…