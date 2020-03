Stiri pe aceeasi tema

- Ion Chiriac: ”Muzica folk va rezista, pentru ca este un mod de a ințelege poezia”. Adrian Bezna: ”Folkul va fi atata timp cat puterea unui cantec va fi atat de mare incat sa strabata drumul pana la inima și mintea unui tanar NON conformist”. Faceți parte din generația indragostita de muzica folk. Cine…

- CSM Bucuresti a invins in deplasare formatia suedeza Alingsas HK, cu scorul de 29-28 (15-13), sambata seara, in prima mansa a optimilor de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin. Detinatoarea trofeului a controlat jocul in cea mai mare parte a sa, in prima repriza a fost condusa…

- Noul tip de coronavirus, care a facut deja noua victime in China, a pus in alerta maxima și autoritațile din Romania.Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca se vor lua masuri urgente, dupa a fost solicitat specialiștilor un plan impotriva raspandirii virusului in Romania. Acestea se refera, in…

- Interlopii din București se pregatesc de un razboi stradal, dupa ce ultimul conflict, dintre ”Clanul Sportivilor” și ”Clanul Țiganilor”, s-a soldat cu tranșarea liderului ”Sportivilor”. Polițiștii din București sunt in alerta, dupa ce cele doua clanuri au anunțat ca se vor duela din nou și incearca…

- Inainte de a intra intr-o trupa de teatru de amatori, eveniment care s-a intamplat in perioada liceului, protagonsitul serialului "Sacrificiul" "s-a specializat" in IT. De altfel, așa a caștigat și primii bani, inca de cand implinise 13 ani. Denis Hanganu, interpretul lui Andrei Oprea din serialul "Sacrificiul",…

- O crima odioasa s-a petrecut in Bucuresti la inceput de an. Proprietarul unui apartament a fost ucis in bataie de fostii sai chiriasi, potrivit Antena 3. Potrivit primelor date din ancheta, totul ar fi...

- Controverse uriașe dupa accidentul in care a fost implicat fostul ministru al Economiei Daniel Chițoiu! Ministrul de Interne, Marcel Vela, a dezmințit, la Antena3, o eventuala implicare in ancheta politiștilor desfașurata in cazul accidentului rutier din Argeș soldat cu 2 morți și in care a fost…

- Trei persoane, intre care un copil de noua ani, au ajuns de urgența la spital, dupa ce au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autobuz STB, pe Calea Dorobanti din capitala, in apropierea Colegiului National "I.L. Caragiale", potrivit Antena 3.