- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, considera ca marea problema a criptomonedelor este increderea in emitent pentru ca nu se stie exact cine le emite si acest lucru reprezinta o problema de securitate. El a mai precizat ca este dificil de crezut ca monedele virtuale ar putea deveni…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat, joi dupa-amiaza, la Mamaia, ca nu trebuie sa consideram ca intrarea in zona euro este un panaceu, spunand ca trebuie sa ne rezolvam problemele si apoi sa intram in zona euro.Isarescu a sustinut, joi dupa-amiaza, o prelegere…

- Indicele ROBOR la șase luni a crescut la 3,02 la suta, fiind aproape de a atinge cel mai mare nivel inregistrat in septembrie 2014. In schimb, indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile pentru majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,90 la suta, așa cum rezulta din…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a declarat miercuri ca mandatul sau va expira in 2019 si in acelasi timp va fi implinit 70 de ani, astfel ca - la fel ca in profesorat - ar trebui sa se retraga, dar „Parlamentul va decide”, noteaza Mediafax. Solicitat de jurnalisti sa clarifice daca intr-adevar…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a explicat luni ca intre banca centrala si Parlament sau Guvern nu are loc un conflict, dar este dificil de armonizat ceea ce vrea populatia cu cat poate da economia. „Parlamentul a creat o institutie independenta (n.n. – BNR) care vine…

- Iar in ziua in care ROBOR la trei luni a ajuns la 2,49%, Guvernatorul Bancii Nationale a mers la Camera Deputatilor pentru a se intalni cu Liviu Dragnea. La discutii au mai participat premierul si ministrul de Finante. Mugur Isarescu a venit sa dea explicatii celor care care au acuzat rolul BNR si in…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a venit joi dupa-amiaza la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, unde se afla, de mai bine de o ora si jumatate, premierul Viorica...

- Lidia Chireoglo este candidatul desemnat la functia de director-adjunct al CNA. Decizia a fost luata in urma concursului, desfasurat, astazi, la care au participat cinci candidati. Asta dupa ce, unul din cei sase aspiranti la functia de vice-director al CNA, Violina Spac s-a retras din concurs in aceasta…