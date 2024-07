Cat a caștigat Inna din muzica in 2023 Dedicata complet muzicii, Inna a reușit sa-și transforme pasiunea intr-o sursa consistenta de venituri. Venituri pe care le-a gestionat și investit inteligent. Printre achizițiile sale notabile se numara o vila de lux evaluata la un milion de euro. De asemenea, o colecție impresionanta de mașini și o garderoba demna de o vedeta internaționala. Tarifele pentru concertele sale variaza considerabil. In Statele Unite, o reprezentație poate ajunge la 40.000 de euro. In Romania, pana la 15.000 de euro. In anul 2011, Inna a fost recunoscuta drept cea mai bine platita…