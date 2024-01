Stiri pe aceeasi tema

- Soferii din Ungaria economisesc si cate 12.000 HUF pe luna, realimentand masinile in Romania, scrie presa maghiara, care anunta ca, incepand de luni, in Ungaria s-a scumpit combustibilul. Mai precis, pretul combustibilului va creste cu 21 HUF pe litru, relateaza rtl.hu , din cauza majorarii accizelor.…

- Ungurii vin in Romania sa-și alimenteze autoturismele. Un litru de benzina in Ungaria a ajuns sa coste cu 70 de forinți mai mult decat in Romania. Unii cetațeni din Ungaria economisesc și cate 12.000 de forinți pe luna, realimentand mașinile in Romania, scrie presa maghiara, care anunța ca, incepand...

- Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina a scazut cu 4,2%, iar in cazul motorinei, pretul mediu al unui litru s-a diminuat cu 3,5%. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi intre 6,56 si 6,66 lei, iar motorina standard este comercializata la preturi intre…

- HA.RO Romania a deschis primul magazin, marcand debutul pe piața locala cu o varietate extinsa de produse pentru interior și exterior. Magazinul, cu o suprafața generoasa de 600 mp. Magazinul a fost inaugurat la 1 Decembrie in Coresi Shopping Resort (zona Street mall) cu o selecție vasta de decoratiuni…

- In cursul zilei de astazi, a existat o competiție acerba intre doua benzinarii pentru cele mai bune prețuri la carburanți, in București. Astfel, Petrom și Lukoil au decis sa reduca prețurile, iar rezultatul a fost scaderea prețului motorinei sub 7,5 lei/l in toate stațiile lor din capitala. Evoluția…

- Cat costa un televizor sau un cuptor cu o saptamana inainte sa inceapa Black Friday 2023. Clienții au achiziționat deja unele dintre produsele aflate la reducere. Cat a ajuns sa coste un televizor sau un cuptor cu o saptamana inainte de Black Friday 2023 Se apropie Black Friday 2023 , ziua cu cele mai…

- Inspectorii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au amendat toate unitațile comerciale ale Lidl dintr-un județ din Romania, in urma descoperirii unei metode de inșelaciune a clienților. Ce nereguli au fost sesizate in magazinele lanțului german de retail. Ce au descoperit…

- Valul de scumpiri afecteaza din ce in ce mai mulți romani. Anumite produse care, in trecut, erau accesibile oricui au ajuns sa coste o avere. Acest lucru a fost constatat de un prahovean, care a mers sa cumpere un simplu macrou. Odata ajuns la raft, acesta a avut parte de o adevarata surpriza. Ce preț…