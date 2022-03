Cât a ajuns să coste un voucher pentru programul rabla pe Olx în 2022 Cat a ajuns sa coste un voucher pentru programul rabla pe Olx in 2022. Pentru ca valoarea tichetului Rabla a fost majorata, posesorii de mașini vechi au schimbat și ei prețurile. Cat a ajuns sa coste un voucher pentru programul rabla pe Olx in 2022 Astfel, daca in urma cu un an, un vouchet pentru programul Rabla costa pe Olx in jur de 1.300-1.500 de lei, acum avem prețuri aproape duble. Un voucher pentru programul Rabla se vinde cu prețuri care incep de la 2.500 de lei și poate depași chiar și 3.000 de lei in funcție de anunțul pus de vanzator. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

