Cât a ajuns să coste un litru de motorină în Bulgaria. Diferențele față de România Romanii sunt in permanența im cautare de alternative de benzina și motorina mai ieftine din cauza prețurilor mari din țara noastra. Astfel, mulți ajung sa alimenteze de pe la vecini. Astfel s-a aflat cat a ajuns sa coste un litru de motorina in Bulgaria. Care sunt diferențele fața de Romania. Cat costa motorina și benzina […] The post Cat a ajuns sa coste un litru de motorina in Bulgaria. Diferențele fața de Romania appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, in cele 5 mari orașe din Romania, prețul benzinei varia intre 6,60 lei/litru in București și 6,63 in Iași sau Constanța. In cazul motorinei, cele mai mici prețuri erau tot in Capitala, dar și in Constanța, potrivit agregatorului peco-online.ro. Bucuresti6.607.273.97Cluj Napoca6.637.303.98Timisoara6.617.303.98Iasi6.637.304.00Constanta6.637.273.98 La…

- Romanii se plang de prețurile mari la carburanți din țara noastra, insa se pare ca exista și cazuri mai grave. Ungurii s-au reprofilat și calatoresc pana in Romania pentru a-și alimenta mașinile, dupa ce un litru de benzina sau unul de motorina a ajuns la un preț uriaș in țara lor.

- Prețurile benzinei standard și motorinei standard au crescut cu cate 9 bani pe litru. Este cea mai mare majorare de preț din acest an, dupa ce prețurile au crescut cu cate 4 sau 5 bani la litru. Prima scumpire a avut loc sambata, 14 ianuarie, cu cate 5 bani pe litru. Prețurile au continuat sa urce pe…

- Vești proaste pentru șoferi! Prețul carburanților a crescut alarmant din nou in Romania. Cat costa astazi 1 litru de benzina sau motorina la noi in țara. Conducatorii auto vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din portofele pentru alimentarea autorismelor.

- Pretul carburantilor a crescut, in ultima luna, cu 7,5% in cazul benzinei si cu 6,4% in cazul motorinei. In Bucuresti, un litru de benzina standard costa, in medie, 6,5 lei, iar un litru de motorina, 7,65. Cu toate acestea, Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in topul tarilor cu cea mai…

- Carburanții continua sa se scumpeasca. Cu cat a crescut prețul mediu la benzina și motorina, in ultima saptamana Prețurile la carburanți au continuat sa se scumpeasca in ultima saptamana in Romania, in medie cu 13 bani/litru pentru benzina și 10 bani/litru pentru motorina. Potrivit peco-online.ro,…

- Unul din importanții jucatori de pe piața carburanților este, fara doar și poate, gigantul care a ieftinit benzina și motorina in Romania. Odata cu declanșarea crizei ucrainene, compania avea sa fie supusa unor presiuni constante pe toate piețele europene unde activeaza. In contrapunct, reprezentanții…

- Carburanții s-au scumpit in prima zi din 2023, dupa ce Guvernul a decis sa nu mai aplice compensarea cu 50 de bani. Astfel, prețul benzinei a crescut cu 36 de bani. Cel mai ieftin litru de benzina standard costa in Romania 6,29 lei. De asemenea, prețul benzinei premium a crescut la 6,75 lei pe litru.…