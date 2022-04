Chiar și inainte ca armata rusa sa intre in Ucraina, prețurile la alimente au fost in creștere in ultimul an. Dar in ultimele doua luni, lumea a inregistrat salturi mari in costul alimentelor. La nivel mondial, alimentele sunt cu 20% mai scumpe acum decat erau in urma cu un an. Prețurile au crescut cu 4% […] The post Cat a ajuns sa coste un kilogram de cartofi in Romania. Prețurile au luat-o razna appeared first on IMPACT .