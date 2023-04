Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, targurile de Paște sunt foarte populare și sunt organizate in multe orașe din țara. Acestea targuri sunt o oportunitate pentru oameni sa cumpere produse tradiționale de Paște și sa se bucure de activitațile culturale și artistice specifice acestor sarbatori. Iata ce targuri de Paște vor…

- Pentru unii romani, pachetele „anti-saracie” cu alimente vor ajunge abia dupa Paște, adica in luna mai, a anunțat ministrul Investițiilor și Dezvoltarii, Marcel Boloș. Distribuția ajutoarelor a inceput din martie și continua in aprilie cu 700.000 de pachete, insuficient, insa, pentru a-i acoperi pe…

- Reprezentanții administrației locale au imbracat orașul in straie de sarbatoare. Taramul lui Alice in Țara Minunilor este plin de decorațiuni, luminițe, casuțe unicat și bunatați. Prețurile sunt, insa, piperate. Vezi in randurile de mai jos cat a ajuns sa coste un mic la Targul de Paște din Craiova.…

- In acest an, Primaria Municipiului București (PMB) organizeaza targul de Paște in parcul Herastrau, in perioada 7-17 aprilie, intrarea fiind gratuita. Accesul la targ se va face dinspre Charles de Gaulle si Expo Flora, pe aleile principale. Targul de Paște a fi deschis in fiecare zi in aceasta perioada,…

- Primaria Capitalei organizeaza, in perioada 07 – 17 aprilie, targul de Paște, in parcul Herastrau, intrarea fiind gratuita, a anunțat sambata, 25 martie, municipalitatea. Potrivit primariei, intrarea la eveniment se va face pe Charles de Gaulle si Expo Flora, pe aleile principale. Targul, care va include…

- Targul de Paște al Capitalei „Tradiții și Flori de Sarbatori" se deschide pe 7 aprilie, in Parcul Regele Mihai I, anunța Primaria Municipiului București.Targul se va desfașurae in perioada 7 – 17 aprilie in Parcul Regele Mihai I, intre intrarea Charles de Gaulle și Expo Flora, pe aleile principale,…

- Targul oficial de Paste al Capitalei - "Traditii si Flori de Sarbatori", editia a XI-a, va fi organizat, in perioada 7 - 17 aprilie, pe aleile principale ale Parcului Regele Mihai I, intre intrarea Charles de Gaulle si Expo Flora.

- Corina Bud și Loredana Groza au incins atmosfera la o petrecerea aniversara in centrul Capitalei. Fosta jurata de la X Factor a susținut un recital de zile mari la un eveniment privat din București. Toata lumea i-a admirat ținuta provocatoare. Cu ce vedeta s-a intalnit Loredana la petrecerea unei prietene…