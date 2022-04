Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii suceveni au solicitat sprijinul Prefecturii pentru reabilitarea sistemelor de irigatii vechi, ramase abandonate dupa 1990. Fermierii s-au intalnit cu prefectul Alexandru Moldovan informandu-l ca Romania se confrunta cu cea mai grava seceta din ultimii 25 de ani si cea mai prelungita. ”La intalnirea…

- Romanii se confrunta cu un val de scumpiri fara precedent. De la alimente, servicii și pana la carburați, toate au cunoscut o majorare accelerata a prețului in ultimele luni. Unul dintre cele mai consumate produse alimentare de catre romani, uleiul de floarea soarelui, este poate cel mai șocant exemplu.…

- Romania a ajuns la 2.781.086 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.176 de noi imbolnaviri.La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.Cel mai recent bilanț…

- Se implinesc 103 ani de cand Romania a adoptat calendarul gregorian Pe 5 martie 1919, Consiliul de Ministri adopta Decretul lege pentru "Adoptarea calendarului gregorian pe ziua de 1 aprilie 1919", publicat in Monitorul Oficial in 6 martie. Calendarul gregorian, adoptat de Romania in martie 1919, l…

- Traseele operate de STB trebuie scoase la licitație deoarece transportul public este o gaura neagra pentru bugetul de stat, arata Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) cere Primariei Capitalei si Guvernului sa desfiinteze STB si sa-i scoata traseele la licitatie, in conditiile in care ”situatia transportului public de persoane a scapat de sub controlul autoritatilor” in Bucuresti. Solicitarea…

- Statul roman s-a gandit și la proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani care nu au insa bani pentru a-și achiziționa un autoturism nou. Astfel, suma pe care proprietarii de mașini vechi o vor obține de pe urma casarii autoturismului mai vechi de 15 ani va crește considerabil. Ca model, ministerul Mediului…

- Proprietarii mașinilor vechi ar putea primi un bonus de la stat și de la autoritațile locale pentru a-și radia automobilele, fara sa fie obligați sa-și cumpere altele noi, așa cum se intampla in programul „Rabla”. Declarațiile au fost facute de Ministrul Mediului, Tanczos Barna, scrie Digi24.ro .