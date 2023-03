Cât a ajuns să coste un castravete în Germania. Clienții au luat foc Costurile ridicate de producție la legume au avut ca efect explozia prețurilor, in unele țari acestea devenind o raritate. Daca in Marea Britanie salata, roșiile sau castraveții aproape ca nu se mai gasesc, in Germania prețurile au luat-o razna de-a dreptul. Recent,o clienta a magazinelor Edeka din Hamburg iși exprima uimirea pe rețelele sociale cu privire la faptul ca un singur castravete a ajuns sa coste 3,29 euro. Reprezentanții au precizat ca a fost un caz izolat și in realitate prețul este ceva mai mic: adica 2,99 euro bucata. Nu doar la legume prețurile au crescut și continua sa se majoreze,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

