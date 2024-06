Stiri pe aceeasi tema

- Brașovul ramane fruntaș la creșterea prețurilor apartamentelor vechi , in timp ce Sibiu și București sunt orașele cu cea mai mare creștere a prețurilor apartamentelor noi. Prețurile apartamentelor de vanzare – vechi și noi – au inregistrat o creștere de 14% in luna mai 2024, comparativ cu luna mai a…

- Prețurile o iau razna in Romania, iar piața imobiliara e campioana scumpirilor in marile orașe. Marii caștigatori sunt constructorii și meșterii din construcții. Ultimii au ajuns sa ceara sume fabuloase chiar și pentru renovarea apartamentelor mici.

- Luna mai este aproape de final iar comercianții de pe litoralul romanesc pun la punct ultimele detalii pentru noul sezon de vacanțe. Chiar daca turiștii nu se inghesuie deocamdata in stațiuni, multe afaceri deja și-au deschis porțile

- Cele trei cantarețe care țineau fanii lipiți de televizor in timpul comunismului au spus mereu ca „noi ne adresam fiecare unui segment de public diferit, iar conflicte au fost doar intre fanii noștri”, realitatea se pare ca a fost cu totul alta. La un moment dat, in presa, a aparut unul dintre motivele…

- Joi, 9 mai, este ziua cea mai lunga din procesul lui Vlad Pascu. Daca nu se vor amana din nou audierile, acesta ar putea fi si ultimul termen de la Judecatoria Mangalia, iar la finalul lui se va anunta data pronuntarii primului verdict din dosar. El va fi dat de judecatoarea Ancuta Popoviciu, care a…

- Auchan inaugureaza in Brasov primul sau hipermarket discount Atac, inlocuind Auchan Brasov Vest, cu o abordare inovatoare ce presupune oferirea de niveluri de pret diferite in functie de cantitatea achizitionata. Auchan, un jucator important pe piata locala cu diverse formate de magazine, inclusiv hipermarketuri,…

- Prețurile apartamentelor din ultima perioada a explodat, dar nu multe il depașesc pe cel al unui imobil din Sectorul 2, care costa peste jumatate de milion de euro. De ce costa atat de mult? Apartamentul din București de jumatate de milion de euro Proprietațile imobiliare sunt la mare cautare, iar din…

- Dana Rogoz nu se cazeaza in toate vacanțele la hoteluri de lux, actrița și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, calatoresc și cu autorulota. De curand, intreaga familie a dormit in rulota parcata in fața gradiniței fetiței Lia, apoi in fața baiatului Vlad. Inca de cand s-a casatorit cu Radu Dragomir,…