Cât a ajuns să coste un an de vechime în muncă S-a scumpit vechimea in munca. Mai exact, daca pana acum oamenii plateau pe luna 638 de lei, de la 1 ianuarie, pentru ca a crescut salariul minim, romanii vor plati 750 de lei.Contribuția se raporteaza la salariul minim pe economie și este in proporție de 25 %. Cei care vor sa cumpere, de exemplu, un […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 2023 este ultimul an in care patronii iși mai pot plati angajații mai vechi de doi ani in firma cu salariul minim, conform unei prevederi introduse in 2021 in codul Muncii. Ceea ce inseamna ca la inceputul lui 2024 angajații mai vechi trebuie sa aiba o majorare salariala. Angajații mai vechi primesc…

- Situație incredibila intr-o țara unde mulți cetațeni și-au luat gandul de la un aliment pe care de obicei il aveau pe masa. Pensia și salariul minim nu mai sunt suficiente pentru a cumpara un kilogram de branza. De asemenea, in magazinele din zona un kilogram de carne de vita se vindea cu prețuri intre…

- In 2023, salariul minim net creste cu circa 370 de lei. Cați bani vor primi romanii in mana In 2023, salariul minim net creste cu circa 370 de lei. Cați bani vor primi romanii in mana Comisia Nationala de Prognoza (CNP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile…

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi hotararea prin care se majoreaza salariul de baza minim brut de la 1 ianuarie 2023, potrivit Alba24. „Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 3.000 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2023,…

- ​​Salariul minim ar putea crește la 3.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2023. Creșterea salariului minim pe economie ar aduce caștiguri semnificative și pentru bugetul de stat.In acest moment, salariul minim brut este 2.550 de lei. De asemenea, angajatorii pot opera o majorare cu 200 de lei care nu vor…

- Dupa atatea greutați din cauza creșterii prețurilor, iata ca romanii au parte și de vești bune. Guvernul vrea sa mareasca pensiile oamenilor! Salariul minim ar putea ajunge chiar și la 3.000 de lei. Ce a anunțat premierul Nicolae Ciuca.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi ca atunci cand ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca vor fi majorate pensiile, unii liberali au dorit ca acesta sa fie dat afara din Guvern, iar acum PNL a ajuns la concluzia ca trebuie marite veniturile romanilor, potrivit News.ro. Fii la curent…

- Liberalul Liviu Bratescu a afirmat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca antreprenorii se confrunta cu un deficit urias de forta de munca si ca, daca la inceput criza de lucratori se manifesta in domenii precum constructiile, in prezent Romania duce lipsa de 40.000 de ingineri sau 30.000 de angajati…