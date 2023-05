Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa precipitatiilor in Spania a dus la o crestere record a pretului uleiului de masline, analistii avertizand ca o eventuala seceta in aceasta vara va duce la randamente mai scazute ale culturilor din acest an, informeaza publicatia britanica Financial Times (FT).

- Premiera la nivel mondial: Un pacient complet orb poate vedea, din nou. Cum s-a realizat intervenția chirurgicala Premiera la nivel mondial: Un pacient complet orb poate vedea, din nou. Cum s-a realizat intervenția chirurgicala In urma cu 30 de ani, pacientul iși pierduse vederea la ochiul stang din…

- O mie de persoane au fost evacuate in Castellon din cauza unui incediu puternic care a parjolit hectare intregi de padure. Seceta extrema și vantul au aprins vegetatia uscata, mult mai devreme anul acesta.

- ”Energia generata din hidrocentrale in 2022, in Europa, s-a aflat la cel mai scazut nivel din ultimii 22 de ani”, a transmis, vineri, Bankwatch Romania. Organizatia a precizat ca acest lucru a fost provocat de cea mai severa seceta din ultimii 500 de ani care a afectat Europa in 2022. ”Astfel, energia…