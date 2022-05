Cât a ajuns să coste o zi de piscină? În weekend, mai scump şi cu 20 de lei Nici distractia de la piscina n-a scapat de cresterile de preturi. Spre exemplu, intrarea pentru un adult este 70 de lei in weekend si 50 de lei in cursul saptamanii. Mirela Dusu, administrator piscina: Acum e 70, anul trecut era 60 de lei, 55 de lei, depinde de perioada saptamanii. Si noi am fost nevoiti sa umblam un pic la preturi, insa nu cu foarte mult. au suferit mici modificari fata de anul trecut, atat pe partea de intrare, cat si pe partea de mancare si bautura. Client: Sunt ok preturile. E un pic mai scump in weekend si mai ieftin in cursul saptamanii. Si cum vremea de vara cere si… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din 15 zile libere legale in tot anul 2022, conform Codului Muncii, trei pica in luna iunie. In luna iunie vor fi trei zile libere legale așa cum sunt definite ele in lege, insa doar doua vor pica in timpul saptamanii, iar una va fi duminica. Astfel, 1 iunie (Ziua Copilului) pica miercuri, in timpul…

- Primele trei vagoane de același tip, provenite de la compania Bozankaya, din Turcia, au fost primite in lunile septembrie, octombrie și decembrie ale anului trecut, iar al patrulea și al cincilea au ajuns la Iași la inceputul lunii trecute. Suntem in faza finala a obținerii agrementului tehnic și, dupa…

- Duminica, 1 mai 2022, este de asteptat ca romanii sa petreaca Ziua Muncii ca in fiecare an: cu mici si bere. Preturile sunt insa fabuloase, ajung chiar si la 36 de lei kilogramul de pasta de mici, in timp ce un mic costa 4 lei. Carnea de mici – 10 lei/kg Sunt preturi pentru toate […] The post Micii…

- Deținuții nu vor avea, la masa de Paște, produse tradiționale din carne de miel, așa cum s-a intamplat de Craciun. Condamnații vor manca fasole, iar drobul va fi facut din organe de pui. Prețurile uriașe la carnea de miel i-a lasat pe deținuți, de Paște, fara produsele tradiționale, preparate din miel.…

- Chiar și inainte ca armata rusa sa intre in Ucraina, prețurile la alimente au fost in creștere in ultimul an. Dar in ultimele doua luni, lumea a inregistrat salturi mari in costul alimentelor. La nivel mondial, alimentele sunt cu 20% mai scumpe acum decat erau in urma cu un an. Prețurile au crescut…

- Preturile materialelor de constructii continua sa creasca si anul acesta. Dupa ce in 2021 preturile s-au dublat sau chiar triplat pentru anumite produse, in primele luni ale lui 2022 scumpirile nu se opresc.

- Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret a scazut semnificativ, numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, fiind mai mic de doua mii, reprezentand jumatate din media zilnica inregistrata in cursul saptamanii trecute. Purtatorul de cuvant al Politiei…

- Pana la sfarșitul saptamanii sunt așteptate temperaturi mai scazute decat in mod normal pentru aceasta perioada a anului. Va ninge in prima jumatate a saptamanii, dupa care vremea va deveni Post-ul Ger in aceasta noapte și in cursul zilei de maine apare prima data in Gazeta Dambovitei .