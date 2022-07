Stiri pe aceeasi tema

- Daca ajungeți la mare in zilele urmatoare, trebuie sa va așteptați la prețuri uriașe la șezlonguri pe litoral, insa nici la capitolul cearșaf situația nu sta altfel. Daca vrei sa-ți intinzi cearșaful pe plaja in stațiunea Navodari, vei afla de la inceput ca trebuie sa platești 200 de lei.

- Un complex rezidential din Navodari solicita o taxa de 200 de lei pentru amplasarea unui cearsaf la malul marii, tariful fiind mai mare decat cel pentru inchirierea a doua sezlonguri cu umbrela in primul rand dinspre la apa.

- Tarifele la cazare pe litoralul romanesc cresc odata ce ne apropiem de luna august, considerata de toata lumea ca fiind varf de sezon. In numai doua saptamani, litoralul a cunoscut doua valuri de scumpiri: primul val a fost in jurul datei de 1 iulie, iar al doilea val in jurul weekendului 8-10 iulie.

- La mare cu buzunarele goale: Preturile pe litoralul romanesc cresc simtitor de la o saptamana la alta La mare cu buzunarele goale: Preturile pe litoralul romanesc cresc simtitor de la o saptamana la alta Preturile pe litoralul romanesc cresc de la o saptamana la alta, iar de la 1 iulie ne asteapta un…

- Prețurile au explodat in acest an pe litoral, iar aici nu ne referim la cazare sau mancare, ci chiar și la șezlongurile de pe plaja. Anul acesta sunteți nevoit sa dați mult mai mulți bani pe șezlong, iar tarifele difera in funcție de stațiune.

- Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Turismului a precizat ca o creștere de 20% a prețurilor pe litoralul romanesc este justificata, deoarece inflația și efectele razboiului se resimt in industria pe care o reprezinta. ”Prețurile tuturor utilitaților,...

- In acest weekend, litoralul romanesc este polul distractiei din tara noastra. Mii de petrecareti se vor aduna la malul marii pentru a inagura sezonul estival.Organizatorii de evenimente au pregatit surprize care mai de care pentru petrecaretii ajunsi la malul marii. In cadrul unei emisiuni la un post…

- Ministrul turismului, Daniel Cadariu, a declarat duminica, 1 mai, ca i se pare scump pe litoralul Marii Negre ”in anumite situații” si nu ințelege cum o parte dintre romani prefera unele locații cu prețuri ridicate, relateaza News.ro . ”In anumite situatii, da. Si nu imi explic cum o anumita parte dintre…