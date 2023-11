Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un context in care producția de nuci in Romania a ajuns sa ofere prețuri competitive pe piața interna, agricultorii aleg sa-și orienteze atenția catre vanzarile locale, renunțand la exportul masiv din anii precedenți. Cu cat a ajuns sa se vanda la noi o tona de miez de nuca? Prețul nucii, de șase…

- Patria verzei din Gorj, comuna Balești, este pe 26 octombrie, de la ora 8.00 pana seara, gazda unui festival agricol și culinar dedicat legumei respective. Comparativ cu anul trecut, anul acesta au fost pregatite mai multe manifestari. Astfel, o expoziție de mașini vechi va fi disponibila in zona din…

- Aurul a inregistrat un avans de 9% intre 6 octombrie, cu o zi inaintea atacului din Israel, și 20 octombrie, confirmand teoria potrivit careia metalul este influențat de evoluțiile geopolitice.

- O fabrica din Beclean, județul Bistrița-Nasaud, aflata in faliment, se vinde la un preț mult mai redus decat cel anunțat in prima faza de catre societatea comerciala. Prezinta teren de peste 40 de hectare, dintre care 4,5 hectare in extravilan, și construcții cu o suprafața totala utila de 75.460 de…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca monedele și bancnotele vechi se vand cu sume impresionante pe site-urile de anunțuri din Romania. Ei bine, astazi iți vom prezenta o moneda din anul 1944 care se vinde cu o suma mare pe OLX. Iata cum arata aceasta piesa veche, dar și care este prețul ei!

- Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul ca vanzarea de monede și bancnote vechi a devenit una extrem de profitabila. Colecționarii de bani vechi iau cu asalt platformele de social media și site-urile specializate pe care sunt publicate diferite anunțuri de vanzare. Descopera ce moneda din Romania…

- Nu mai este un secret faptul ca romanii care au acasa o bancnote vechi și monede se pot imbogați. In ultimul timp, acestea sunt tot mai vanate de catre de colecționari. Daca ai o bancnota de 5000 de lei te poți imbogați. Iata la ce preț se vinde! Prețul la care se vinde bancnota In […] The post Bancnota…

- In numai trei saptamani, intre 24 iulie și 14 august, prețul carburanților la pompa a crescut de la o zi la alta. In medie, in Romania benzina s-a scumpit (exprimat in euro) cu 5,15%, iar motorina cu 7,4%. In aceeași perioada, prețul mediu ponderat in UE a crescut cu 3,6% la benzina, iar la motorina…