Cât a ajuns să coste kilogramul de cartofi noi românești. Interzis săracilor Așa cum se intampla in fiecare an, și in 2023 prima recolta de cartofi romanești este destul de piperata pentru romanii de rand, deoarece costurile de producție au fost cu mult mai mari. La cat sunt prețurile acum, nici nu știi ce anume este mai scump: cartofii, tomatele sau carnea. Cei care au ieșit primii pe piața, in acest an, sunt producatorii din Calarași, județul Dolj, care spera sa obțina bani frumoși, in cele cateva saptamani pe care le au la dispoziție, pana se marește oferta. In schimb, consumatorii care vor sa se bucure de așa o delicatesa produsa in solarii incalzite vor trebui sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-au scumpit nu numai lactatele, carburantii si facturile, dar si urzicile. In piata, costul unui kilogram de urzici, vedeta acestei perioade, a ajuns sa treaca de pretul unui kilogram de carne de porc.Cei care vor sa manance ceva proaspat si de sezon vor trebui sa dea bani buni pe urzici. In pietele…

- Așa cum ne-a obișnuit de cațiva ani, familia Ianțoc, care deține o sera de legume in localitatea Nicolae Balcescu din județul Constanța, aduce pe piața primele roșii romanești in luna martie. In acest an, tomatele costa ceva mai mult: o caserola de 500 de grame pleaca de la producator la un preț de…

- Cum Paștele se apropie, romanii incep sa se intereseze tot mai mult de prețul la carnea de miel tradiționala la masa de Paște. In acest an, se pare ca aceasta va costa mai mult ca niciodata, 45-50 de lei/kg (carcasa), din cauza costurilor ridicate de producție. Pana la urma, acesta este prețul corect,…

- Produsele alimentare pe care eram obișnuiți sa le avem pe masa de Paște s-ar putea sa lipseasca in casele unora. Carnea de miel s-a scumpit peste masura. Kilogramul de miel in viu a ajuns sa coste de doua ori mai mult decat anul trecut. Pretul corect la carnea de miel de Paște, 45-50 lei/kg la […] The…

- Pretul ingrasamintelor pe baza de azot a scazut spectaculos in ultima perioada pe fondul ieftinirii gazelor naturale. In piata, cererea ramane moderata, in conditiile in care oferta este mare la nivel international, existand stocuri ridicate. Dupa un an 2022 extrem de dificil, pornind de la preturile…

- Deși analiștii anunțau o temperare a prețurilor, aceasta nu a avut loc, ba mai mult, au fost inregistrate creșteri uriașe. De exemplu, zaharul este mai scump cu 63,37% fața de anul trecut. Cele mai recente date, publicate astazi de Institutul național de Statistica, arata ca preturile de consum au crescut…

- Liceul Tehnologic „Petre Banita” din Calarasi cumpara opt sisteme de dezinfectare a suprafetelor si a spatiilor cu ozon in valoare de peste 100.000 de euro. Managerul spune ca noile sisteme vor fi folosite pentru a nu mai folosi pe suprafete solutii dezinfectante. Achizitia este pe fonduri europene…

- Circa 20 milioane de lei vor ajunge pana la Revelion in conturile fermierilor din Iași, ale caror culturi inființate in toamna lui 2021 au fost compromise de seceta. Plațile se fac in aceasta saptamana pentru o suprafața de 20.000 de hectare, fiind acordate despagubiri pentru culturile de grau, secara,…