- Cotatia aurului spot a avansat vineri cu 0,3^, la 1.979,3 dolari uncia, dupa ce a atins in timpul tranzactiilor cel mai ridicat nivel din 20 iulie. Contractele futures pentru aur din SUA au urcat cu 0,5%, la 1.991,4 dolari uncia. Pe ansamblul saptamanii, pretul aurului a crescut cu 2,5%, dupa un avans…

- Rezervele totale de gaze din UE au atins maximul absolut din istoria observațiilor. Acest lucru este evidențiat de datele furnizate de Gas Infrastructure Europe. In prezent, UGS din Europa au un grad de umplere de 97,89% (cu 8,54 puncte procentuale mai mare decit media la aceasta data din ultimii cinci…

- Președintele rus Vladimir Putin considera conflictul palestino-israelian o manifestare a nedreptații ridicate la un nivel incredibil și, de asemenea, considera ca Statele Unite au neglijat mecanismele de reglementare din Orientul Mijlociu și au incercat sa-l inlocuiasca cu pomene catre palestinieni.…

- Cotatia aurului a crescut luni cu 1%, in conditiile in care conflictul militar dintre armata israeliana si miscarea islamista Hamas a crescut incertitudinile politice din Orientul Mijlociu si a stimulat cererea pentru investitii in active sigure, precum lingourile de aur, transmite Reuters. In jurul…

- SUV-urile nu au avut niciodata luni mai bune de vanzari in Europa decat in 2023. Pentru prima oara cota lor de piața a depașit 50% din piața mașinilor noi și numerele sunt impresionante: 3,37 milioane in șase luni. Și Dacia Duster a avut o contribuție importanta. In Romania SUV-urile au 43% din piața.

- Ingrijorarile economice ale pakistanezilor, care se confrunta deja cu o inflație ridicata, s-au accentuat, deoarece guvernul a majorat vineri (1 septembrie) prețurile la benzina și motorina pana la un nivel record. Pakistanul a majorat prețurile la benzina cu 14,9 rupii, la 305,4 (0,99 dolari), in timp…

- Lipsa de orez face ca prețurile sa creasca in in toata lumea. Specialiștii spun ca lucrurile s-ar putea inrautați in perioada urmatoare. Acest aliment a ajuns sa fie tot mai scump, la nivel global și multe țari se lupta pentru a face provizii, dupa ce o interdicție parțiala a exporturilor de catre India…