Căsuțe sub pământ, atracție a turismului românesc. Unde le poți găsi? Splendidele casuțe sub pamant, sau „de hobbit”, așa cum sunt denumite de fapt, au capatat popularitate și in țara noastra in ultimii ani. Numeroși turiști se aventureaza cu incantare in aceasta experiența aparte. Casuțe sub pamant versus hotelul de 5 stele Pentru mulți dintre turiști, experiența unui sejur este de excepție atunci cand vorbim de unitați de cazare luxoase cu view-uri care fac toți bani. Ei bine, cațiva antreprenori din Romania iți ofera posibilitatea sa explorezi o altfel de cazare. Casuțele de hobbit, celebre in carți și filme, au trezit interesul unor pasionați ai poveștilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

