- Un subofiter din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Targu Mures, aflat in timpul liber, a reusit, duminica, sa salveze viata unui barbat care voia sa se sinucida. Omul statea intins pe calea ferata și aștepta trenul.

- In cursul zilei de azi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul PICCJ SUPC, politisti din cadrul I.G.P.R. Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si Directia de Investigatii Criminale, I.P.J. Brasov, Iasi, Neamt si Suceava, pun in aplicare 24 de mandate de perchezitie domiciliara pe…

- "La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta in patru camere si la acoperis, cu posibilitatea propagarii la intreaga casa si la anexele gospodaresti. Au ars bunurile materiale din interiorul celor patru camere si acoperisul casei pe o suprafata de aproximativ 200 metri patrati", a declarat…

- In comuna Verești funcționeaza cel mai mare hypermarket in aer liber din județul Suceava. Așa poate fi asemuit targul din Verești care duminica de duminica atrage tot mai mulți oameni fie ei din județul Suceava dar și din județele Botoșani, Neamț sau Bacau. Obiectele de imbracaminte și incalțaminte…

- Doua persoane din judetul Vrancea au decedat, joi, intr-un accident rutier care s-a produs pe drumul national DN2 – E85, in afara localitatii Nisiporesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, de 69…

- Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 28 decembrie, Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitați sau parți din localitați ca stațiuni turistice de interes local. Printre aceste localitați se numara și orașul maramureșean Saliștea de Sus. „Inca o veste buna, la final de an! Romania are 35 noi…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului condus de catre liberalul Daniel Cadariu a anunțat, ieri, ca Romania are 35 de noi statiuni turistice de interes local, printre care municipiul Caracal și orașele Comanești și Darmanești din județul Bacau. 35 de noi stațiuni turistice de interes local Guvernul…