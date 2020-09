Stiri pe aceeasi tema

- AMAZOANA… Cunoscuta de majoritatea oameilor din comuna Albesti drept „doamna farmacista” sau „doctorul satului”, Geanina Onila a decis ca, anul acesta, sa se inscrie in lupta electorala pentru functia de primar. Decizia ei vine si dupa ce primarul in functie, cel care a reusit sa scoata Albestiul la…

- Medicul Virgil Musta, coordonatorul Spitalului COVID din Timisoara, sustine ca lupta impotriva coronavirusului nu poate fi castigata doar in spitale, ci mai ales in afara lor, prin preventie. De asemenea, medicul considera ca s-a reusit reducerea ratei de transmitere a coronavirusului este esential…

- Mai aveți o saptamana pentru a va inscrie la Festivalul – Concurs „Gelu Stan”. Evenimentul este dedicat tinerilor intre 15 și 25 de ani pasionați de folclor. Festivalul – Concurs „Gelu Stan”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Consiliului Județean Timiș (CCAJT), este dedicat tinerilor cu varste…

- 44 de artiști din noua țari au expus la Botoșani, in a opta zi a lunii a opta, in cadrul celei de a opta ediții a Salonului Internațional de Arta Naiva ”Gheorghe Sturza”. Un eveniment emoționant, intrucat a fost dedicat celei care a inițiat, in 2009, aceasta manifestare culturala: Margareta Mihalache.

- Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș de astazi, prin care s-a decis instituirea obligativitații purtarii maștii in spații deschise excepteaza doua dintre cele mai aglomerate locuri din județ – Piața Victoriei și centrul istoric din Timișoara. In decizia CJSU Timiș nu este definit…

- Sistemul medical modular de izolare și tratament (SMMIT) Timișoara, care funcționeaza ca secție externa de Boli Infecțioase a Spitalului Militar „Dr. Victor Popescu” din localitate, și-a inceput activitatea medicala de tratare a cazurilor cu forma ușoara sau medie de COVID-19, anunța MApN.Conform…

- Conducerea „Leilor din Banat” continua sa semneze intelegeri cu jucatorii doriti pentru editia 2020-21. Dupa experimentatul Milos Komatina, SCM Timisoara a parafat un nou contract si cu Adam Mirkovic, jucatorul care poate evolua pe posturile 3 si 4 a semnat pe inca doua stagiuni. Sarbul Mirkovic (28…

- Guvernul Orban susține investițiile din Județul Mureș. Investim in viitorul tinerilor, investim in viitorul lor și al nostru. Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii este implementat de Agenția Naționala pentru Locuințe, instituție aflata sub autoritatea Ministerului…