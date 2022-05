Castraveții românești, de patru ori mai scumpi în supermarketuri Prin supermarketuri cu greu dai de produse romanești. Asta-i viața. Piața comuna. Univers cuncurențial. Competivitate și mai puțina calitate. De ce castraveții romanești sunt de patru ori mai scumpi la supermarketuri? Poate va intrebați de ce legumele romanești nu pot umple rafturile supermarket-urilor? Suntem o țara de mana a doua. Și, atunci, retailerii aduc produse conform incadrarilor neoficiale. Legea lui Dragnea privind dublul standard n-a trecut prin Parlament, acolo unde lobby-ul multinaționalelor se invarte mai dihai ca acul de la ruleta din Monaco. Globalismul il face pe țaranul roman… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

