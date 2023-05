Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe a reusit o „dubla” in victoria la scor a lui PSG, cu Ajaccio, in timp ce Real Madrid a invins-o la limita pe Getafe, si a urcat pe locul secund in La Liga. Toate rezultatele zilei, din meciurile tari, sunt pe AS.ro. Bayern Munchen si Borussia Dortmund au facut show total in Bundesliga.…

- In urma investigațiilor in dosarul contrabandei și utilizarii ilegale a substanțelor toxice in cultura de tomate, patru persoane au intrat sub lupa procurorilor de pe langa Judecatoria Pogoanele. Unul dintre suspecți este din județul Ilfov, iar ceilalți trei sunt din comuna buzoiana Glodeanu Sarat. „In…

- Scandalul roșiilor de la Buzau ia amploare pe zi ce trece. La o saptamana de la momentul explodarii subiectului, procurorii locali au anunțat ca ancheta vizeaza la acest moment trei legumicultori și nu doi, care ar fi folosit substante toxice pentru coacerea forțata a legumelor. Pe fir a intrat și Direcția…

- Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau a facut demersuri pe langa Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau in vederea comunicarii de date si informatii privind persoanele banuite ca au introdus pe piata substante si produse de protectie a plantelor din categoria celor interzise sau neomologate in…

- O operațiune coordonata de Poliția Romana a scos la lumina pericolul de pe legumele din supermaketurle din Romania. Trei barbați sunt cercetați de oamenii legii, sute de kilograme de produse au fost ridicate in urma perchezițiilor. Pericolul de pe legumele din supermarketurile din Romania Clienții accepta…

- Barcelona a invins-o pe Atletico Madrid și a mai facut un pas spre titlu. Napoli a caștigat și ea derby-ul cu Juventus. Marseille s-a impus pe terenul celor de la Lyon. Toate rezultatele meciurilor importante din Europa au putut fi urmarite pe AS.ro. Barcelona – Atletico Madrid, Juventus – Napoli, LIVE…

- Manchester United – Sevilla 2-2 a fost meciul serii din sferturile Europa League. Partida de pe Old Trafford a fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma si Juventus au jucat si ele in aceasta seara. Toate rezultatele serii, din sferturile Europa League si Conference League, sunt pe AS.ro. Manchester…

- Alerta a fost declanșata in urma unui e-mail prin care era transmisa o amenințare cu un atac asupra uneia dintre liniile metroului din capitala Belgiei. Mesajul a ajuns la poliția federala care a inceput sa faca verificari, relateaza miercuri, 8 martie, postul VRT și publicațiile De Standaard și Le…