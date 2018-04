Castravetele combate aciditatea gastrica Silica din castravete ajuta la intarirea tesuturilor de legatura din jurul muschilor si articulatiilor. Stimuleaza digestia si ajuta la pierderea in greutate. Poate fi folosit in supe si salate, sau combinat cu iaurt. Castravetele are calorii negative, astfel el devine un bun aliat al curelor de slabire, informeaza Agerpres.ro . Castravetele lupta cu arsurile interne si externe. Sucul de castravete consumat zilnic reduce aciditatea ridicata a stomacului, gastrita sau ulcerul peptic. Si erepsina, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

