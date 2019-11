Castorii vor fi reintrodusi in doua zone din Marea Britanie care se bazeaza pe capacitatea lor inegalabila de a construi baraje pentru a preveni inundatiile, relateaza AFP miercuri.



Asociatia National Trust, responsabila cu protejarea patrimoniului istoric si natural al Regatului Unit, a anuntat miercuri proiectul de a elibera castori euroasiatici in doua regiuni din sudul Angliei anul viitor.



"Barajele construite de castori permit pastrarea apei in perioadele secetoase, ajuta la reducerea inundatiilor in aval si imbunatatesc calitatea apei retinand namolul", a declarat…