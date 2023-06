Stiri pe aceeasi tema

- ”Grupul de firme care detine brandul de clinici dentare Life Dental Spa, cu 11 locatii in Romania, specializate in tratamente cu laser, a inregistrat o dublare a cifrei de afaceri in ultimul an, la peste 10 milioane de euro, iar planurile pentru anul in curs vizeaza o consolidare a prezentei la nivel…

- Conform celor mai recente date de pe Storia.ro, platforma de imobiliare lansata de OLX, in luna aprilie romanii au vizualizat cu 16% mai puține pagini cu anunțuri imobiliare decat in luna martie și au realizat cu 15% mai puține contactari. Durata de viața a anunțurilor active a crescut cu 1% fața de…

- Noul proiect legislativ a trecut de votul decisiv al Parlamentului. Potrivit acestuia, Bucureștiul și anumite municipii mai mari din țara vor trebui sa stabileasca, in urmatorii ani, zone cu emisii scazute, iar accesul in respectivele zone va fi permis doar mașinilor care respecta regulile zonei care…

- Orange Romania continua extinderea rețelei sale 5G la nivel național și, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritaților publice și companiilor din Oradea acces la cea mai buna experiența de conectivitate. In plus, clienții din Oradea beneficiaza de discounturi speciale de 100 euro pentru achiziția…

- Compania de ride-sharing Bolt a lansat categoria PET. Astfel, utilizatorii au de acum o categorie dedicata pentru momentele in care doresc sa calatoreasca alaturi de animalul de companie, opțiune disponibila in 11 orașe din țara. „Animalele de companie sunt membri importanți ai familiilor noastre și…

- „In anul 2022, municipiul Iasi a inregistrat 334.000 de turisti (sosiri turistice), fiind singurul oras de talie mare din Romania care a depasit criza generata de pandemia de COVID-19. In 2022 acesta a inregistrat un surplus de 23.000 de turisti fata de 2019, caz unic in peisajul oraselor mari din Romania!…

- Un studiu efectuat de analiștii de la Picodi.com arata care sunt orașele mari din țara și din strainatate in care se platește cel mai scump bilet la transportul in comun. Din informații reiese ca, in Romania, cel mai scump bilet se platește in Timișoara și Brașov, adica 4 lei. La polul opus, in Constanța,…