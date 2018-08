Casting Call pentru filmul “Maria”

Stiri pe aceeasi tema

- Cu mult inainte de a deveni staruri, au inceput de undeva de jos și nu s-au dat in laturi de la nimic pentru a-și indeplini visul. 10 vedete de la Hollywood au aparut in cele mai simpatice reclame in copilaria lor. Pentru a atinge mareția trebuie sa pornești de jos. Cele mai multe personalitați au avut…

- Emotionanta operatiune de salvare a fotbalistilor juniori ramasi blocati intr-o pestera inundata din Thailanda a tinut cu sufletul la gura numerosi telespectatori din toata lumea, iar povestea lor ar putea fi transpusa cinematografic intr-un film realizat la Hollywood, informeaza agenția Reuters, citata…

- Olivia de Havilland, care a interpretat-o pe Melanie Wilkie in filmul „Pe Aripile Vantului” a implinit 102 ani pe data de 1 iulie. Actrița este ultima supraviețuitoare dintre membrii iubitei producții. Deși este cunoscuta pentru rolul lui Melanie, Olivia a caștigat doua Academy Awards pentru cea mai…

- Leonardo DiCaprio a publicat pe pagina sa de Instagram prima fotografie alaturi de Brad Pitt pe platourile de filmare de la filmul regizat de Quentin Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood”. Leonardo Di Caprio il joaca pe fostul star TV Rick Dalton, in timp ce Pitt il portretizeaza pe Cliff Booth,…

- Al Pacino va juca pentru prima data sub bagheta regizorala a lui Quentin Tarantino in filmul 'Once Upon a Time in Hollywood', potrivit revistei de specialitate Variety, citat vineri de EFE. Laureat al unui Oscar pentru 'Scent of a Woman' (1992) si devenit o legenda vie…

- Actorul britanic Anthony Hopkins il interpreteaza pe suveranul pontif Papa Benedict in lungmetrajul „The Pope”, produs de Netflix. Hopkins a mulțumit companiei dupa ce timp de doua luni a filmat la Roma, prin intermediul unui mesaj pe Instagram. „La dolce vita, mulțumesc Netflix pentru doua luni minunate…

- Anne Hathaway a facut deliciul fanilor, ieri, cu trei ținute colorate, din ultimele colecții ale designerilor. Are un zambet inconfundabil, fiind una dintre cele mai rafinate actrițe de la Hollywood, iar vedeta in varsta de 35 de ani este o fashionista declarata. A jucat in filmul „Diavolul se imbraca…