Apple a anuntat un nou produs in aceasta saptamana, dar nu va asteptati la un iPhone SE sau vreo tableta, ci la o pereche de casti din seria Beats. A debutat noul Beats Studio Buds+, cu ANC superior si autonomie crescuta. ANC (Anulare Activa de Zgomot) este un atribut gasit tot mai des pe castile moderne si nu lipseste nici aici. Ce remarc din prima e designul transparent al castilor, care ma duce cumva cu gandul la brandul Nothing. Noile earbuds de la Beats au un cip proprietar care suporta pairing one touch cu dispozitivele Apple. Exista si suport Hey Siri si Apple Find My, plus trecere intre…