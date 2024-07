Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca urmeaza zile de foc in toata Romania este nevoie de un efort comun al autoritaților locale și al celor care administreaza apele, in aceasta perioada, pentru a face aerul ușor mai respirabil și pentru conservarea cat mai buna a mediului natural, subliniaza Laurențiu Alexandru Paștinaru,…

- Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Pana la ora 20.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 291.755 de alegatori, echivalentul unui procent de 47,44 , dintre care: persoane cu…

- UPDATE ora 14.00. Pana la ora 14.00, in județul Bacau au votat 156.246 de persoane, respectiv 26,53% din total. Este o prezența mai mare cu 3 procente fața de 2020, cand la aceeași ora votasera un procent de 23,44% dintre bacauani. UPDATE ora 12:00. Pana la ora 12:00, au votat 104.517 persoane, respectiv…

- In plin scandal privind produsele romanești din marile magazine, reprezentanții retailerilor au refuzat sa participe la dezbaterile din Parlament programate fix pe aceasta tema. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunța ca va impune plafonarea adaosului comercial la toate produsele romanești. Comisiei…

- IGPR anunța ca marți, in județul Timiș, au loc 24 de percheziții intr-un dosar de trafic de droguri. Potrivit anchetatorilor, 16 persoane sunt suspectate ca au vandut droguri de risc, mare risc și substanțe psihoactive, printre care canabis, 3-CMC (cristal) și cocaina, in total fiind identificate 37…

- Nicolae Ciuca a declarat ca așteapta rezultatul alegerilor locale pentru a hotari daca va candida sau nu la alegerile prezidențiale. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat la Alba Iulia, despre posibila sa candidatura la președinția Romaniei și a raspuns ca așteapta finalizarea procesului…

- Intr-o lume in care ritmul alert pare sa guverneze fiecare aspect al vieții noastre, exista locuri in care timpul pare sa-și fi luat concediu. Un astfel de loc este Bisoca, unde tradițiile și valorile locale raman vii și vibrante. Aproape un an a trecut de cand un fotograf a raspuns pozitiv invitației…

- Investitorii pariaza din ce in ce mai mult pe faptul ca pretul gazelor naturale in Europa va creste pe termen lung... The post PREȚURI OSCILANTE Fondurile de investitii pariaza pe relansarea preturilor la gaze in Europa pe termen lung first appeared on Informatia Zilei .