Câştigul salarial mediu nominal net a scăzut la 3.395 lei, în luna ianuarie Castigul salarial mediu nominal net a scazut la 3.395 lei in luna ianuarie a acestui an, mai mic cu 225 lei (-6,2%) fata de luna precedenta, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.549 lei, cu 357 lei (-6%) mai mic decat in luna decembrie 2020. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (8.107 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.732 lei). In prima luna a acestui an, in majoritatea activitatilor din sectorul economic… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

