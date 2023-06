Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2021 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, potrivit Agerpres. Prin actul normativ se instituie…

- Caștigul salarial mediu brut in luna februarie 2023, in județul Cluj a fost de peste 8.400 de lei, in creștere cu peste 1.200 de lei fața de aceeași luna a anului trecut. Potrivit datelor prezentate de Direcția Județeana de Statistica, salariul net a crescut cu peste 800 de lei intr-un an.Astfel, caștigul…

- Castigul salarial mediu net in luna februarie s-a ridicat la 4.270 lei, in crestere cu 16 lei (plus 0,4-) fata de luna ianuarie 2023, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Comparativ cu luna februarie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 14,8-.Valorile cele…

- ”In luna februarie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 6.845 lei, cu 14 lei (+0,2%) mai mare decat in luna ianuarie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.270 lei, in crestere cu 16 lei (+0,4%) fata de luna ianuarie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Comparativ cu luna februarie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 14,8%.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.234 lei), iar cele mai mici in…

- Castigul salarial mediu net, in Romania, a fost de 4.270 lei, in februarie 2023, in crestere cu 0,4% (+16 lei) comparativ cu luna anterioara, si cu 14,8% fata de luna similara din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, valorile cele…

- Economie In luna ianuarie 2023, in Teleorman erau inregistrați 56.384 de salariați / Caștigul mediu net – 3023 lei martie 28, 2023 10:16 Potrivit datelor centralizate de Direcția Județeana de Statistica Teleorman, teleormanenii au avut, in luna ianuarie 2023, un castig salarial mediu nominal net…

- Castigul salarial mediu net a fost, in ianuarie 2023, 4.254 lei, in scadere cu 144 de lei fața de luna decembrie 2022. Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 15,0%.