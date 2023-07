Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net a scazut la 4.543 lei in luna mai a acestui an, cu 21 lei mai putin (-0,5%) fata de luna aprilie 2023, a transmis, miercuri, Institutul National de Statistica (INS).

- Castigul salarial mediu net in luna aprilie s-a ridicat la 4.564 lei, in crestere cu 10 lei (+0,2-) fata de luna martie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.720…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2021 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, potrivit Agerpres. Prin actul normativ se instituie…

- Salariile romanilor sunt printre cele mai mici din Europa, in ciuda exploziei prețurilor din ultima perioada. Potrivit informațiilor statistice, salariile variaza de la 2.706 lei, cele mai mici, pana la 9.923 de lei, funcție de locurile de munca.Au fost calculate și salariile pe care ar trebui sa le…

- Caștigul salarial mediu brut in luna februarie 2023, in județul Cluj a fost de peste 8.400 de lei, in creștere cu peste 1.200 de lei fața de aceeași luna a anului trecut. Potrivit datelor prezentate de Direcția Județeana de Statistica, salariul net a crescut cu peste 800 de lei intr-un an.Astfel, caștigul…

- Scumpirile continua, deși rata inflației a scazut la 14,5 in martie. Care sunt alimentele cu cele mai mari prețuri Rata inflației se menține ridicata, la 14.5%, anunța Institutul Național…

- Rata anuala a inflatiei a coborat cu un punct procentual, de la 15,5% in februarie, la 14,5% in martie, potrivit datelor publicate joi, 13 aprilie, de Institutul National de Statistica. Rata inflației in martie 2022 era de 10%.Potrivit INS, in martie 2023, cel mai mult s-au scumpit zaharul (60,91%),…