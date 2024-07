Câştigul salarial mediu net a crescut cu 12,7% în interval de un an Castigul salarial mediu In luna mai 2024, castigul salarial mediu net a fost 5118 lei, in scadere cu 99 lei (-1,9%) fața de luna aprilie 2024 și in creștere cu 12,7% fața de acum un an, arata datele Institutului Național de Statistica( INS ). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (11253 lei), iar cele mai mici in fabricarea articolelor de imbracaminte (2784 lei). Comparativ cu luna mai a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 12,7%). Castigul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

