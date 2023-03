Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net a fost, in ianuarie 2023, 4.254 lei, in scadere cu 144 de lei fața de luna decembrie 2022. Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 15,0%.

- Castigul salarial mediu net, in Romania, a fost de 4.254 lei, in luna ianuarie din 2023, in crestere cu 15% fata de aceeasi luna din anul anterior, dar in scadere cu 3,3% (-144 lei) comparativ cu decembrie 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres.Explicația…

- Ministra Educației, Ligia Deca, a precizat ca salarizarea profesorilor va fi progresiva, avand la baza salariul mediu brut pe economie și va fi inclusa in legile educației. Ligia Deca a prezentat azi intr-o conferința de presa principalele modificari aduse proiectelor legilor educației. Salariul profesorului…

- Castigul salarial mediu net a crescut in decembrie 2022 cu 6,2% (cu 257 lei) la 4.398 lei, fata de noiembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (11.540 lei), iar cele…

- Care a fost salariul mediu net, in Alba, la sfarșit de 2022: Numarul de angajați, in creștere Care a fost salariul mediu net, in Alba, la sfarșit de 2022: Numarul de angajați, in creștere Efectivul de salariati inregistrat in judetul Alba la sfarsitul lunii noiembrie 2022 a fost de 98518 persoane (1,8%…

- Castigul salarial mediu net a fost 4141 lei, in crestere cu 133 lei 3,3 fata de luna octombrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei inclusiv activitati de servicii informatice 10329 lei , iar cele mai mici…

- Diferenta dintre castigul salarial mediu brut inregistrat in octombrie in Sibiu si cel din Harghita, polii judetelor din acest punct de vedere din Regiunea Centru, este de peste 2.200 de lei, potrivit datelor prezentate intr-un conunicat transmis de catre Directia Regionala de Statistica Alba. Potrivit…

- Salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro, anul trecut, arata datele publicate in premiera luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat), preluate de Agerpres.