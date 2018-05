Stiri pe aceeasi tema

- El este adolescentul cu cel mai tare simt al umorului. Andrei Cojocaru are doar 18 ani si a reusit sa puna mana pe premiul cel mare de la Iumor. Numarul lui a fost aplaudat la scena deschisa de jurati si votat de telespectatori castigator. Iar azi vine langa de noi, mai bogat cu 20.000 de euro!

- Oferta fotbalistica a zilei este relativ decenta. Avem programate meciuri importante in semifinalele UEFA Europa League, acolo unde se joaca Arsenal – Atletico Madrid și Marseille – Salzburg. Putem extrage pronosticuri de profit și din Liga 1, competiție care ne propune restanța din dealul Copoului,…

- Adopți un caine maidanez, pleci in excursie in stațiunea Calimanești și la manastirea Cozia, din județul Valcea. Așa incearca sa scape autoritațile locale din Calafat, județul Dolj de cei peste 200 de caini de pe strazile din municipiu. Nu au un adapost, iar maidanezii capturați sunt ținuți benevol…

- Ana Ionescu, una dintre concurentele de la „Chefi la cuțite” din cadrul ediției de marți, 17 aprilie, a dat raspunsul la cea mai mare intrebare: „Din echipa cui va veni marele caștigator al sezonului 5?”. Mai mult, ea le-a prezis viitorul celor trei jurați: Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și…

- Loteria Romana a anunțat premii uriașe pentru tragerile speciale de Paște, de duminica, 8 aprilie. Pentru fiecare din jocurile Loto 6 din 49, Joker și Loto 5 din40, Loteria organizeaza doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara. Premiul de Paște pentru Loto 6 din 49 este uriaș, dar…

- Suntem intr-o forma de zile mari, bifam ponturi pe banda rulanta și avem mare incredere ca ne vom menține in continuare pe aceeași linie extrem de profitabila pentru tipsterii din Romania. Oferta fotbalistica a zilei de duminica este una stufoasa, iar noi suntem pregatiți sa profitam la maximum de aceasta…

- Gina Pistol a ramas masca, deși totul a fost o gluma, cand a auzit oferta venita de la un cantareț: ”o vreau cu mine in Asia, in excursie! Ii dau 10.000 de euro!” Marius Baldovin, un cunoscut cantareț, este cel care a glumit, in timpul interviurilor de la un reality-show. S-a intamplat in acest weekend,…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…