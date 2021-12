Câștigătorul „iUmor” 2021, sezonul 11. Ce concurenți luptă pentru marele premiu în valoare de 20.000 de euro In seara aceasta, la Antena 1, are loc finala „iUmor” 2021, sezonul 11 . Dupa 12 ediții pline de umor, pe parcursul carora Delia, Cheloo și Mihai Bendeac au avut de jurizat numere extraordinare ale unor concurenți veniți din intreaga lume, vom afla cine e caștigatorul acestui sezon. Finala „iUmor” 2021, sezonul 11 din aceasta seara se anunța a fi una interesanta atat din punct de vedere al conținutului adus de cei unsprezece concurenți, cat și din prisma reacțiilor celor trei jurați. Vor fi numere care vor readuce la viața jurații emisiunii, care vor bucura, supara și enerva, totul de dragul umorului.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

