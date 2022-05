Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina, reprezentata de Kalush Orchestra, a castigat Eurovision 2022 cu piesa "Stefania", in urma finalei ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la Sala Pala Olimpico din Torino. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romania va intra in prima parte a finalei Eurovision 2022 sambata, 14 mai, de pe poziția cu numarul 2, insa WRS va avea o misiune extrem de dificila, in contextul in care casele de pariuri dau ca favorita pentru caștigarea trofeului reprezentanta Ucrainei, Kalush Orchestra, cu melodia Stefania.

- Timur Miroshnychenko, prezentator al Eurovisionului in Ucraina din 2007, va comenta finala in tara sa dintr-un adapost anti-aerian, din cauza invaziei ruse. Marea finala a Eurovision 2022 va avea loc sambata, la Torino, in Italia. In Europa, milioane de persoane vor urmari evenimentul. Inclusiv in Ucraina…

- Ucraina, cu piesa ''Stefania'' interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino,

- Ucraina, cu piesa "Stefania" interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino, relateaza online ziarul spaniol El Mundo.…

- Casele de pariuri internationale au anuntat ca Ucraina este marea favorita la cistigarea editiei din acest an a concursului muzical Eurovision, care se va desfasura la Torino, informeaza marti DPA, citata de Agerpres. Casele de pariuri considera ca trupa ucraineana Kalush Orchestra, care va concura…

- Ministerul de Interne din Ucraina a anunțat inca de sambata seara ca soldații ucraineni de pe Insula Șerpilor despre care s-a spus ca au murit, sunt in viața. Joi seara, Rusia a capturat Insula Șerpilor, aflata la doar cateva zeci de kilometri de teritoriul Romaniei. Rusia a bombardat in cursul zilei…

- Formația ”Kalush Orchestra” va reprezenta Ucraina la concursul Eurovision din acest an. Trupa s-a clasat pe locul doi la selecția naționala, cu piesa Stefania. Formația a fost desemnata sa mearga la Torino, dupa ce Alina Pash, ciștigatoarea etapei naționale, a anunțat ca nu vrea sa reprezinte țara vecina…