Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite l-au indemnat marti pe Albin Kurti, urmatorul premier al Kosovo, sa acorde prioritate normalizarii relatiilor cu Serbia, dupa ce politicianul kosovar a promis o noua abordare pe aceasta tema, transmite AFP preluat de agerpres. "SUA sprijina cu tarie dialogul dintre Kosovo si Serbia…

- Statele Unite l-au indemnat marti pe Albin Kurti, urmatorul premier al Kosovo, sa acorde prioritate normalizarii relatiilor cu Serbia, dupa ce politicianul kosovar a promis o noua abordare pe aceasta tema, transmite AFP. "SUA sprijina cu tarie dialogul dintre Kosovo si Serbia facilitat de UE, care are…

- Partidul de opoziție Vetevendosje este pe cale sa câștige alegerile legislative, arata un exit poll, un rezultat care ar putea complica și mai mult eforturile occidentale de a rezolva disputele sale teritoriale de zeci de ani, relateaza Reuters. Potrivit exit pollul realizat de Pipos / Kosova…

- PodcasturiS-a aflat data la care Maia Sandu ar putea desemna un premier Teodor Carnaț spune ca termenul rezonabil in care președintele Maia Sandu ar trebui sa desemneze un candidat pentru funcția de premier, operat de experți, dar și de jurisprudența CCM, ar fi 45 de zile de la demisia fostului Guvern.…

- Ministerul Sanatații al Ucrainei a actualizat lista țarilor din zona "roșie" și "verde" privind raspindirea COVID-19, potrivit publicației Dumskaia. In total, potrivit noilor indicatori, in lista țarilor zonei "roșii" ramin 45 de state. Printre acestea se numara Serbia, Luxemburg, Georgia, Suedia, Muntenegru,…

- Vineri s-au disputat primele trei meciuri la Campionatul European din Danemarca, in grupele A si C. Romania a avut zi de pauza si va evolua sambata, cu Polonia, in grupa D, anunța news.ro. Rezultatele inregistrate vineri sunt: Franta - Muntenegru 24-23 si Danemarca - Slovenia 30-23 (A), respectiv…

- Muntenegru și Serbia si-au expulzat sambata reciproc ambasadorii, intr-o escaladare a tensiunilor care exista de ceva timp intre cele doua doua tari ce au facut parte candva din fosta Iugoslavie.

- Serbia se apropie de un “scenariu catastrofal” din cauza Covid-19, a avertizat ieri președintele Vucici, in ziua in care au inregistrat peste 7.600 de cazuri noi, un record pentru țara cu doar 7 milioane de locuitori. 51 de oameni au murit doar in ultimele 24 de ore, iar situația se agraveaza pe fondul…